Juliana Paes vai às compras com bolsa que custa mais de dois mil reais

Que poder! Juliana Paes resolveu dar uma passeada por um shopping no Rio de Janeiro na última terça-feira, dia 24, e mesmo com boné e óculos escuros a atriz causou burburinho.

Mas o que chamou a atenção mesmo foi a escolha da bolsa usada por Juliana para o momento de compras. O acessório é a clássica Christian Dior Saddle, que custa mais de dois mil reais.

Com uma saia midi preta, um blazer da mesma cor e uma camiseta branca para arrematar o look, a artista circulou pelos corredores do local.

Nos pés, ela usou uma sapatilha com amarração no tornozelo cheia de tachinhas.