Em tempos de fakes, até tatuagem é de mentira

Gilberto Costa (Progressistas), vereador e líder do governo José Auricchio Júnior (PSD) na Câmara de São Caetano, postou na semana passada, em suas redes sociais, um storie (vídeo temporário com duração de 24 horas) em um tradicional estúdio de tatuagem da cidade. Lá, toda uma encenação foi montada. Gilberto, em uma sala, é ‘empurrado’ por uma mulher e, ao ‘cair’ sentado em uma cadeira, estica o braço direito em uma bancada. Na pele, a marcação do número de urna e um tatuador munido de luva e equipamento simula iniciar o procedimento de coloração da inscrição. “Eternizando esse número que me deu a maior votação da história de São Caetano”, disso o parlamentar, candidato à reeleição, referindo-se aos 5.883 votos recebidos em 2008. Porém, na quente tarde de ontem, o vereador governista exibia, durante a sessão ordinária na Câmara, seus braços quase sexagenários – Gilberto completará 60 anos em outubro – sem a tatuagem do vídeo viralizado, o que mostra que, em tempos de fake news e pós-verdade, até tatuagem é de mentira.

Bastidores

Fogo amigo

Caio Salgado (PL, foto), vereador da base governista em São Caetano, criticou em fala na tribuna a postura do advogado e atual secretário de Saúde, Guilherme Esposito. O liberal revelou que uma família de baixa renda solicitou o serviço Mover (vans adaptadas para transporte de pacientes) a fim de transportar dois idosos de uma casa para outra dentro da cidade, mas teve o pedido negado. O parlamentar alegou que procurou os meios necessários, mas não foi atendido. “O secretário está 48 horas em cima da demanda e não anda. Vou dar mais 48 horas para ver se ele vai se mover”, queixou-se.

Bolsonarou – 1

Em live realizada na última segunda-feira, o candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi, questionou a segurança das urnas eletrônicas e afirmou, sem apresentar provas, que a eleição de 2020 foi fraudada. Na oportunidade, o emedebista disputou o segundo turno contra o atual prefeito, José de Filippi Júnior (PT), e perdeu a eleição, ficando com 48,7% dos votos válidos, contra 51,3% do petista.

Bolsonarou – 2

Durante a live, Taka insinuou que houve fraude durante a apuração, já que estava na frente com 70% das urnas apuradas, mas foi ultrapassado pelo petista após uma interrupção na transmissão dos dados. “Para não correr o risco, hoje a gente não pode deixar a falcatrua das ruas ocorrer mais uma vez, igual aconteceu em 2020. Precisamos terminar a eleição no primeiro turno”, afirmou.

Política em Cena

A deputada estadual Ediane Maria (Psol), que tem domicílio eleitoral em Santo André, será a convidada de hoje do podcast Política em Cena, apresentado pela jornalista Mariana Gutierrez. A entrevista será transmitida a partir das 19h nos canais do Diário. Primeira deputada empregada doméstica, Ediane teve aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa) projeto de lei de sua autoria que cria o Dia Estadual da Trabalhadora Doméstica e de Cuidados.

Em Brasília

O candidato do PT à Prefeitura de São Caetano, Jair Meneguelli, esteve em Brasília na última segunda-feira para uma agenda com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, durante a qual manifestou apoio ao prefeiturável. “Jair tem muita ligação com o presidente Lula (PT) e, se eleito, vai levar recursos para melhorar a vida da população de São Caetano”, disse o ministro, em vídeo publicado nas redes sociais de Meneguelli.