Flor, Zé Love, Sacha Bali e Vivi Fernandes formam a primeira roça de A Fazenda 16

O jogo começou oficialmente! Na terça-feira, dia 24, rolou a primeira formação de roça de A Fazenda 16. Os peões Flor, Zé Love, Vivi Fernandes e Sacha Bali foram os indicados à berlinda, para disputar a preferência do público. Mas ainda vão lutar pelo chapéu de fazendeiro na próxima quarta-feira, dia 25.

No começo do programa rural, Adriane Galisteu explicou como seria a formação da roça, que seguiu o formato tradicional. Logo depois, a apresentadora chamou o público para acompanhar como foram os papos de estratégia.

A sede, que está dividida em alguns grupos, teve a noite de segunda-feira, dia 23, focada em conversas sobre a escolha dos votos. Com direito a reunião para decisão dos nomes, o chamado grupão decidiu como seguiriam em vários casos.

Indo direto ao ponto, Adriane chegou conversando com os peões e pedindo posicionamento. Após breve explicação de como ia rolar a votação, Zé Love escolheu o poder q ia ficar do lampião e deu o laranja para Zaac. A fazendeira, Júlia Simoura indicou Flor.

Iniciando as escolhas dos peões, Nessa foi em Gilson. Com várias acusações entre os competidores, o indicado pela votação cara a cara foi Zé Love. Antes de começar o resta um, Zaac usou o poder laranja e imunizou Fernanda, Babi e Juninho.

Sacha, escolhido por Zé Love da baia, salvou Larissa. Depois de toda a estratégia, quem sobrou foi Vivi. A quarta roceira vetou Flor da Prova do Fazendeiro, mas o poder do ex-jogador de futebol o fez trocar a ex-SBT com Sacha.