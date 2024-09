Thália e MC Mayarah deixam o Estrela da Casa

Fim de jogo... Nesta terça-feira, dia 24, rolou a primeira eliminação dupla do Estrela da Casa. Após apresentação no Festival, MC Mayarah e Thália deixam o reality show musical. As cantoras enfrentaram Lucca e Evellin na Batalha.

Começando o programa, Ana Clara chamou alguns momentos que relembraram como o quarteto foi parar na berlinda. Em seguida, eles mostraram como foi a preparação dos artistas que estavam no Festival.

Durante as apresentações, vídeos de como foi o dia deles antes da noite importante. Após todos os cantores terem feito seus shows, chegou a hora de anunciar quem era dupla eliminada: Thália e MC Mayarah.