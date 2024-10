Longevidade: médico explica importância da atividade física no Dia do Idoso

Neste Dia Nacional do Idoso (1º de outubro), o Diário reuniu dicas para aumentar a longevidade, segundo o ortopedista e traumatologista do esporte na Capital, Dr. Bruno Canizares. A primeira recomendação dos especialistas em saúde é a prática regular de atividades físicas, essencial para garantir a qualidade de vida.

De forma geral, a busca por uma melhor qualidade de vida tem contribuído para o aumento da longevidade no Brasil, com a expectativa de vida atingindo atualmente 80 anos, em contraste com as décadas passadas, quando a média era de até 70 anos.