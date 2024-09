Urnas recebem dados de candidatos e eleitores e são lacradas para 1º turno

As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições municipais começaram a ser preparadas, nesta terça-feira, nos cartórios e postos de atendimento do estado. As máquinas estão sendo carregadas com os sistemas eleitorais, dados de eleitores e candidatos. Após a carga, os equipamentos são lacrados com selos da Casa Moeda para serem usados somente em 6 de outubro, data do 1º turno.

As informações são inseridas nos equipamentos por meio de mídias, dispositivos utilizados para carga da urna, ativação de aplicativos, votação e gravação de resultados. Todos os sistemas foram assinados digitalmente e lacrados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) antes da distribuição aos tribunais regionais. Somente na 1ª Zona Eleitoral – Bela Vista, que deu início ao procedimento nesta terça-feira de manhã, cerca de 600 urnas serão preparadas nos próximos dias.

O processo de carga e lacração das urnas é público e foi acompanhado pelo juiz titular da 1ª Zona Eleitoral, Antonio Maria Patiño Zorz, o promotor eleitoral Fabiano Augusto Petean, além de jornalistas e cidadãos que estiveram no cartório eleitoral durante a manhã e início da tarde. “As urnas representam o melhor instrumento do cidadão para exercer seu voto. A finalidade é dar publicidade à imprensa, aos candidatos e à população em geral de como as informações são inseridas nas urnas. Posteriormente, elas são lacradas, encaminhadas às seções eleitorais para que não sejam violadas”, afirmou o representante do Ministério Público.

O promotor ainda acrescentou que a fiscalização observa a inserção dos dados e a lacração das máquinas. “Temos observado que o cuidado da chefia do cartório é absolutamente extremo com esse processo. Estamos felizes em acompanhar e garantir a lisura da votação. Esse trabalho é feito para que ninguém tenha dúvida de que a urna está em ordem no dia em que for votar”, disse Petean.

No Estado de São Paulo, 114.740 urnas, incluindo a contingência, passarão pelo processo. Somente na Capital, serão cerca de 30 mil equipamentos.