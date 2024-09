Time Naurú, de Santo André, prestigia lançamento de livro de Verônica Hipólito

A equipe de atletas andreenses Time Naurú participou do evento de lançamento da obra 'Verônica, a magrela que era forte', primeiro livro da fundadora da entidade e atleta paralímpica de atletismo Verônica Hipólito. O encontro para autógrafos destacou a importância da força de superação, na Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi de São Paulo no último dia 14.

"Sempre pensei que o meu primeiro livro seria para adultos, mas a história se voltou para inspirar principalmente as crianças. Nele, há inclusive menções ilustrativas do Grande ABC: transitei entre o Clube Atlético Aramaçan, Estádio Bruno Daniel e o Parque Central", destaca ela, que nasceu em São Bernardo e teve de superar 200 tumores e um AVC (Acidente Vascular Cerebral) para representar o Brasil em competições internacionais no esporte. Aos 28 anos, ela trouxe uma medalha de bronze ao Brasil nas Paralimpíadas de Paris-2024.

Para espalhar a mensagem de resiliência a partir da descoberta de um tumor na cabeça, a tiragem inicial da publicação foi de 3.000 exemplares, segundo a Editora Girassol. Os fatos foram compilados e registrados nas 32 páginas pela jornalista Joanna de Assis.

O PROJETO

Atualmente 20 crianças compõem o Time Naurú. Com sede em Santo André, os atletas competem profissionalmente em categorias do atletismo paralímpico.

Interessados, com ou sem deficiência e dos 6 aos 18 anos, podem se inscrever na Escolinha de Atletismo da Naurú pelo Whatsapp (11) 97465-1746.