Natal: Natália Bonavides tem 28,4%, Paulinho Freire, 27,9%, e Carlos Eduardo, 27,6%, diz Atlas

A pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 24, sobre a corrida eleitoral em Natal mostra um empate entre três candidatos à prefeitura da capital do Rio Grande do Norte. A deputada federal Natália Bonavides (PT) tem 28,4%, o empresário Paulinho Freire (União Brasil), 27,9%, e o ex-prefeito Carlos Eduardo (PSD), 27,6%. A margem de erro de três pontos percentuais.

Na sequência, estão o ex-deputado federal Rafael Motta (Avante), com 3,8%; Nando Poeta, 2%; e Hero (PRTB), 0,1%. Os eleitores indecisos são 8% e os que votam em branco ou nulo somam 2,2%.

Em um eventual segundo turno, Carlos Eduardo derrotaria os dois principais concorrentes. Contra Natália Bonavides, o ex-prefeito teria 45% ante 35%. Nesse eventual cenário, brancos e nulos somam 17%; enquanto outros 3% não souberam responder.

Já em outro possível cenário, entre Carlos Eduardo e Paulinho Freire, as intenções de voto, respectivamente são 45% e 37%. Brancos e nulos são 15% e outros 3% não souberam responder.

Principais problemas da cidade

Ainda segundo a pesquisa, 59% desaprovam a gestão do atual prefeito Alvaro Dias (Podemos). Para os entrevistados, os principais problemas de Natal são: saúde (63,9%), criminalidade (49,8%), educação (45,9%) e transporte (45%). Enquanto isso, a única área que a atual gestão é bem avaliada é limpeza urbana, com bom e ótimo somando 37% das respostas.

Entre os moradores da capital do Rio Grande do Norte, Lula tem uma imagem melhor que Bolsonaro. O levantamento mostra que 44% têm uma boa imagem do presidente, enquanto o mandatário anterior, 42%.