Fabiana Justus revela qual o próximo marco que deseja alcançar em tratamento contra o câncer.

No dia 23 de setembro, após comemorar os 180 dias do transplante de medula óssea, a influenciadora falou sobre as vitórias do tratamento. Fabi contou nos Stories, que durante uma conversa com uma amiga foi perguntada sobre qual o próximo momento ela acredita que será um marco importante.

A filha de Roberto Justus explicou que o fim do tratamento de manutenção será um grande momento:

Ela falou: Fá qual que é o próximo grande marco na sua opinião? Eu estava sempre ansiosamente esperando a pega da medula, depois dos 100 dias, depois os 180 dias. O que mais eu estou esperando? Eu acho que para mim vai ser muito especial quando acabar esse tratamento de manutenção que eu faço. Dura dois anos, a gente já fez cinco ciclos, é uma vez por mês.

Além disso, Fabi contou que a data importante de cinco anos de remissão é uma das mais marcantes para todos que enfrentaram um câncer e ela está ansiosa para alcançá-la.