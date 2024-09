Ator de Pinguim, Scott Cohen revela gravidade de acidente que sofreu: Achamos que estávamos mortos

Que susto! Em junho deste ano, Scott Cohen e Anastasia Traina acabaram no meio de uma perseguição e o carro do criminoso colidiu com o deles. Agora, na promoção da série Pinguim, em que o ator participa, ele deu detalhes da gravidade do caso, ao site Page Six.

O astro, que ficou conhecido por trabalhar em Gilmore Girls, contou ao site que Scott pensou que não fosse se recuperar após sofrer o acidente.

Achamos que estávamos mortos. O braço da minha esposa está todo ferrado. Eu estou com o esterno quebrado, o que não tem solução, é uma fratura sem solução, nunca vai melhorar.

Na época da colisão, o ator que está no spin-off de Batman mostrou como estava enquanto era tratado no hospital.