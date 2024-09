Mariah Carey declara seu amor pelo Brasil após show no Rock in Rio

Todos amam o Brasil! Mariah Carey se declarou para o nosso país após espetáculo no festival Rock in Rio. A cantora usou um vestido cravejado em formato da bandeira brasileira para homenagear os fãs e levou o público à loucura ao cantar seus hits.

A artista publicou um carrossel de fotos do show, que fez no Palco Sunset no último dia de Rock In Rio, no Instagram. Na legenda, ela brincou com uma de suas músicas mais famosas, Obsessed, que em português fica Obcecada:

Rio, eu só tenho uma palavra para você? #OBCECADA.

Vale lembrar que Mariah já tinha mostrado como estava curtindo seus dias na Cidade Maravilhosa ao visitar um dos cartões postais do Rio de Janeiro: o Cristo Redentor.

Todos do mundo podem tentar, mas só os brasileiros sabem conquistar os artistas.