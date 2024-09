Linkin Park anuncia show em São Paulo; confira

A banda de rock alternativo Linkin Park, que anunciou a volta depois de sete anos de pausa, vai passar pelo Brasil com a turnê From Zero World Tour. O show será em São Paulo, em 15 de novembro, no Allianz Parque, e acaba de ser divulgado junto de outras novas datas da atração pelo mundo.

No mesmo dia, a banda lançará o álbum From Zero, o primeiro gravado com a nova vocalista, Emily Armstrong. Duas novas músicas foram liberadas últimas semanas, The Emptiness Machine e Heavy Is The Crown, que será tema do Campeonato Mundial de League of Legends de 2024.

Os ingressos serão vendidos pela Ticketmaster e custam entre R$ 240 e R$ 890.

Na quarta, 25 de setembro, começam as pré-vendas exclusivas do fã-clube LP Underground. Haverá um setor especial à venda para os membros: LPU PIT 1 (à direita) e LPU PIT 1 (à esquerda), com ingressos por R$ 445 (meia entrada) e R$ 890 (inteira).

Na quinta, 26, haverá pré-venda exclusiva para clientes Santander Select e Private, com parcelamento em até 5 vezes sem juros. Para demais clientes do banco, a pré-venda ocorre na sexta, 27 de setembro.

A venda geral acontece a partir de segunda-feira, 30 de setembro, com parcelamento no cartão em até 3 vezes sem juros.

Em todos os casos, os ingressos estarão disponíveis para compra on-line, a partir das 10h, ou a partir das 11h na bilheteria oficial no Shopping Ibirapuera (Av. Ibirapuera, 3103, Indianópolis, São Paulo). São permitidos até quatro ingressos por CPF, sendo duas meias-entradas.

Linkin Park: From Zero World Tour em São Paulo

Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca

Quando: 15 de novembro, uma sexta-feira

Horário: 20h30

Início das vendas

Pré-venda exclusiva do fã-clube LP Underground: quarta, 25 de setembro

Pré-venda exclusiva clientes Santander Select e Private: quinta, 26 de setembro

Pré-venda para demais clientes Santander: sexta, 27 de setembro

Venda geral: segunda, 30 de setembro

Valores dos ingressos

Cadeira Superior: R$ 240 (meia entrada) e R$ 480 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 345 (meia entrada) e R$ 690 (inteira)

Pista Comum: R$ 290 (meia entrada) e R$ 580 (inteira)

Pista Premium: R$ 445 (meia entrada) e R$ 890 (inteira)