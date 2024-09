Em meio a polêmica, cunhado de Gusttavo Lima se posiciona sobre pedido de prisão: - Acredito na inocência dele

Na última segunda-feira, dia 23, Gusttavo Lima se tornou um dos assuntos mais comentados do país por conta de um pedido de prisão provisória. Após a informação, muitos seguidores quiseram saber mais sobre a situação. Por isso, o irmão de Andressa Suita, Alexandre, se posicionou.

Segundo o cunhado do cantor sertanejo, a família está tranquila e ninguém fugiu da situação com a Justiça. Além disso, Alexandre Suita contou que suas redes sociais foram inundadas com perguntas sobre isso:

- Todo mundo bem, graças a Deus. Tranquilos. Sei que esta pergunta está repetindo bastante aqui na caixinha de pergunta e eu vou falar logo para a galera não ficar me pressionando, pedindo a minha opinião. Eu acredito na inocência dele, e ele já falou que é inocente. Ninguém fugiu. Quem acompanha aí está cansado de ver que eles vão para Miami [Estados Unidos], voltam para o Brasil, viajam para todos os lugares o tempo todo e nada mudou.

Continuando, o irmão de Suita explicou que tem lido bastante sobre a situação de Gusttavo e que pessoalmente acredita que tudo vai ter um final feliz para a família:

- Acho que, aí é opinião pessoal também, a justiça pernambucana foi precipitada. Estava lendo alguns artigos e parece que essa juíza já tem essa personalidade, não é a primeira vez. Eu acredito que uma única pessoa não tem o poder de decidir isso e que, nos próximos dias, as coisas vão se resolver.