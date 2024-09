Leonardo DiCaprio não teria envolvimento com festas polêmicas de Diddy

Desde que suas fotos na festa de Sean Diddy Combs foram divulgadas, Leonardo DiCaprio teria se distanciado do rapper, que foi preso acusado de extorsão e tráfico sexual. Além disso, sua amizade com o cantor virou assunto principal de especulações sobre envolvimento dele nos eventos, em que eram praticados diversos crimes.

O jornal Daily Mail publicou as fotos que mostram Leonardo ao lado de Diddy fumando em uma das tão famosas Festas do Branco em 1998, em East Hampton, nos Estados Unidos. No entanto, segundo o jornal, uma fonte próxima ao ator disse que ele não tem contato com Combs há alguns anos, nunca compareceu a nenhuma das festas polêmicas que renderam acusações policiais.

Leonardo DiCaprio não tem absolutamente nada a ver com nada disso. Ele compareceu a algumas de suas festas no início dos anos 2000, mas literalmente todo mundo comparece, eles não eram esquisitos. Eram grandes festas em casa e Leo estava no começo da carreira na época e já tinha ido muito além das festas, disse a fonte.

A fonte também esclareceu ser impossível que alguém acredite que a estrela do cinema tenha algo a ver com o caso do rapper.

Ele não tem nada a ver com nada desse mundo, então é ridículo alguém supor que ele será envolvido nisso com base em algumas fotos granuladas com mais de 20 anos, disse.