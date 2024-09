M A U Á Uma aula de 30 minutos. A Estação do Pilar. A mudança do nome. A cidade se organiza. E vota sim no plebiscito.

HOMENAGEM

Hoje tem sarau lítero/musical em homenagem à artista plástica Cristiane Carbone, de Mauá. Será às 14h na Sala das Artes do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, à Rua Benjamin Constant, 158. Iniciativa do IHGSP e do Instituto Olhar da Língua Portuguesa.

Ao enumerar várias datas, Renato viaja entre o final do século 19, quando é inaugurada a estação férrea de Mauá e criado o Município de São Bernardo, até a década de 1950, período em que é criado e instalado o Município de Mauá.

Pelo caminho, datas referenciais: a troca do nome “Pilar” para “Mauá”; a formação de um grupo de colaboradores que reivindicam pavimentação e iluminação de ruas.

É o momento, final da década de 1920, em que ocorre a qualificação eleitoral, elevando de seis para 300 o número de eleitores.

Em 1934 é criado o Distrito de Mauá, reunindo partes dos territórios de Santo André e Ribeirão Pires.

Na década seguinte nasce a Sociedade Amigos do Distrito de Mauá, a princípio preocupada com melhorias locais e, num segundo momento, envolvida no processo de emancipação da cidade.

Para isso foi importante a criação de um jornal, a “Folha de Mauá”.

Na primeira metade da década de 1950, finalmente, Mauá, por meio de plebiscito realizado em 22 de novembro de 1953, alcança sua autonomia.

Há um momento de transição, com campanha eleitoral para a escolha dos primeiros governantes em 1954 e a posse e instalação do Município de Mauá em 1955.

Nesta transição, Mauá, São Caetano, Ribeirão Pires e os demais novos municípios viveram um momento de tensão: a Justiça era chamada a examinar a inconstitucionalidade ou não dos movimentos de emancipação.

Para alívio dos líderes autonomistas, o chamado “Parecer Plínio Travassos”, que questionava o processo autonomista, não prosperou e a criação dos novos municípios foi confirmada.

No ar

O vídeo com a aula do professor e historiador Renato Dotta está sendo editado na integra e estará nos vários canais do DGABC-TV a partir do www.dgabc.com.br

Crédito da foto 1 – Cecília Camargo (PMM)

RENATO DOTTA. Coleção de quatro livros editados no cinquentenário da emancipação de Mauá focalizam quatro temas centrais: Política, Educação, Cultura e Esportes

RIBEIRÃO PIRES

Este ipê foi plantado em setembro de 1948 à Rua Olímpia Catta Preta. Originário da Mata Atlântica e do Cerrado. Em tupi-guarani significa “árvore cascuda”.

O ipê-amarelo, em 1961, foi oficializado como a flor símbolo do Brasil.

Pensamento: se quiser ser feliz, plante uma árvore que dê flores na Primavera.

Octavio David Filho - Ribeirão Pires

Crédito da foto 2 – Álbum familiar

É PRIMAVERA. O ipê da Rua Olímpia Catta Preta: a foto não é recente, pois este ano a florada veio fraca e não ocorreu de uma só vez

Sobrevivência

Um poema de Juareyz Correya (*)

Não preciso de palavras de aprovação, bloco de carnaval, festas comemorativas, encontro de amigos, diplomas e títulos para reconhecer quem sou.

Uma ou outra alegria é o bastante para saber que estou lutando contra proibições e limitações que nos trazem os anos, os tropeços, os desenganos.

Tento caminhar com a minha humanidade, enfrentando as multidões desumanas nas casas, ruas, cidades e as desgraças dos países que, neste tempo, são construídos com mentiras e prostituição política.

Minha palavra é pouca e o coração me diz que o que não é humano não é poético. Por isso escrevo e sei que ainda sobrevivo.

(*) Poema registra os 73 anos do autor: 1951-2024.

Crédito da foto 3 – Projeto Memória

JUAREIZ CORREYA. Sambista, batuqueiro e produtor cultural do Grande ABC

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 25 de setembro de 1994 – Edição 8815

POLÍTICA – FHC afirmava que venceria no primeiro turno; Brizola atacava rede Globo e pesquisas.

A CIDADE QUÍMICA – Com orçamento anual de 80 milhões de dólares, a Solvay do Brasil – antiga Elclor - mantinha uma vila com 306 habitantes e até hotel.

Escrevia a repórter Mariangela Devienne: “Solvay esconde cidade entre a mata nativa”.

NOTA – Trinta anos depois, o que mudou neste complexo entre Rio Grande da Serra e Paranapiacaba?

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Vargem Grande do Sul. Elevado a município em 1921, quando se separa de São João da Boa Vista.

Pelo Brasil: Braço do Trombudo, Cerro Negro, Cocal do Sul, Mirim Doce, Monte Carlo, Nova Itaberaba, Passo de Torres e Santa Terezinha, todos em Santa Catarina; Nossa Senhora da Glória (SE) e Placas (PA).

HOJE

Dia Nacional dos Surdos

Dia Internacional das Relações Públicas. Lembra a fundação da Federação Interamericana de Relações Públicas (Fiarp), em 26 de setembro de 1960, na cidade do México.

Dia dos Santos Cosme e Damião

26 de setembro

Mártires. Viveram na Cilícia, Ásia Menor, entre os séculos III e IV. Irmãos gêmeos e médicos. Exerciam a Medicina gratuitamente, por caridade cristã.