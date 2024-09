Aneel aprova alta média de 13,87% na tarifa da Certel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 24, a homologação do resultado do reajuste tarifário anual da Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia (Certel), com alta de 13,87% na tarifa, em média. O novo patamar passa a valer a partir de 30 de setembro de 2024.

Na classificação por grupo, a elevação na tarifa será de 13,76% em média para os consumidores conectados em alta tensão (grandes empresas e indústrias). Para aqueles conectados em baixa tensão (residências e pequenos comércios) a alta tarifária será de 13,91%, em média.

Para o resultado apresentado hoje, a Aneel considerou aumento nos custos de transmissão, bem como crescimento nos custos com a compra de energia.

A Certel é sediada na cidade de Teutônia (RS) e atende aproximadamente 75 mil unidades consumidoras.

O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual da ordem de R$ 257 milhões. Em 2023, no reajuste tarifário anual, houve alta de 7,75% em média.