Tarcísio diz se preocupar com financiamento de campanhas pelo crime

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), manifestou preocupação com o financiamento de campanhas eleitorais pelo crime organizado e mencionou operações para combater o problema nas prefeituras.

As declarações ocorreram durante o painel "Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados", em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24.

"Qual é o principal risco? A infiltração do crime organizado nos negócios lícitos para lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas", declarou.

Tarcísio afirmou na sequência que a infiltração do crime organizado é um problema para a competitividade de empresas que atuam dentro das regras.

"Temos outras questões subjacentes, por exemplo: a infiltração no poder político, o financiamento de campanhas para vereadores, para prefeitos. E obviamente, há uma troca, porque isso vai voltar na forma de contratos de prestação de serviços, organizações sociais de saúde, licitações para empresas de coleta de lixo", declarou.

Em seguida, o governador disse ter observado "infiltração do crime organizado na área da Saúde" e disse que haverá reveses.

"A gente está fazendo operações nas prefeituras que sofrem com a infiltração do crime organizado. Estamos vendo infiltração do crime organizado na área da Saúde. Vamos impor reveses ao crime organizado", afirmou.