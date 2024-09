Fernanda falando sobre Neymar Jr., novo romance e reclamação sobre peão; veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda

Os peões da 16ª edição de A Fazenda seguem causando dentro do reality show. Durante a madrugada desta terça-feira, dia 24, Fernanda contou para os colegas de confinamento um pouco sobre a sua relação com Neymar Jr, com quem se relacionou quando ele ainda esperava pela chegada de sua segunda filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com Bruna Biancardi.

Segundo ela, na época a peoa estava em São Paulo e recebeu uma mensagem do jogador.

- Eu estava em São Paulo e ele falou: Vem aqui. E eram dez minutinhos da minha casa até a dele, e em São Paulo você sabe que é tudo longe, foi muita coincidência, contou Fernanda.

Novo romance?

Mas o principal assunto entre eles foi o surgimento de um novo casal, Flora Cruz e Caue Fantin. A aproximação entre os dois peões chamou a atenção dos demais colegas, mas Flora disse estar tranquila.

- A pilha desse menino aí, se rolar, beleza, se não..., revelou Flora.

- Mas a gente quer que role, respondeu Raquel apoiando o casal.

- Amiga, eu posso me queimar seriamente e ser uma Pitel lá fora. A Gizelly não está contente com essa história. Viu ela falando aqui: Fica sim, Caue, a Vitória tu já perdeu. Isso não é conversa para dois dias de realitie, explicou Flora.

Caue também falou sobre Flora com Yuri e Gui e explicou que tem uma pessoa fora do programa.

- Se continuasse do jeito que estava, a gente ia namorar. A gente ia ter mais paradas... Eu entrei com esse sentimento. A gente não está junto, mas eu penso na mina o tempo inteiro. Naquela hora em que a Raquel veio falar [sobre a Flora], ela me pegou de surpresa, disse peão.

- As meninas não podem levar assim também, né? Não dá para forçar uma coisa, responderam Gui e Yuri.

Reclamação de Flor sobre peão

Após fazer as pazes com Suelen e Flora, Flor detonou Caue e disse que peão é mimado, durante conversa com Babi.

- Eu ia no Caue, que não faz nada, que é mimado. Ele é um bom menino, mas é mimado, não faz nada. Ele não faz nada, não ajuda em nada. Eu falei: Eu tô louca?, porque a gente está trabalhando de manhã, iniciou Flor.

Zé Love, que também estava na conversa, concordou com Flor e ainda disse que Caue fica apenas ajeitando o shorts.