Tom Zé sofre queda e é internado em São Paulo

O músico Tom Zé, 87, sofreu uma queda e foi hospitalizado em São Paulo. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do cantor no Instagram nesta segunda-feira, 23. Segundo a conta, o acidente ocorreu na casa do artista.

O perfil informou que Tom Zé é cuidado por "médicos competentes e dedicados". "Logo o teremos saudável e entregue a essa música, essa arte que é sua alegria e a nossa também", disse.

O músico mandou "um abraço" para os fãs. "Espera encontrá-los em breve, num palco e plateia que formam a mesma unidade corajosa e amorosa - rima verdadeira e proposital."

Em agosto, o artista também havia sido internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, na capital paulista. O motivo esteve relacionado a sintomas de uma gripe forte, segundo revelou Neusa Martins, mulher e empresária do artista, ao Estadão.

Tom Zé é um dos principais nomes do movimento tropicalista no Brasil. Com uma carreira que atravessa décadas, ele é considerado uma das figuras mais originais da história da música popular brasileira.