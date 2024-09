Gabriel Roncon ultrapassa Guto Volpi e lidera corrida eleitoral de Ribeirão Pires

A 12 dias da eleição municipal, o ex-vice-prefeito e candidato oposicionista à Prefeitura de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon (Progressistas), assumiu a dianteira na corrida para o Executivo, segundo levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, a pedido do Diário. No cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com os nomes de todos os concorrentes, o progressista subiu 10,2 pontos percentuais ante o apurado em julho – fora, portanto, da margem de erro da pesquisa, de 4,3 pontos para cima ou para baixo – e soma 44,1% das intenções de voto. É seguido de perto pelo prefeito e postulante à reeleição, Guto Volpi (PL), que oscilou negativamente 1,7 ponto na mesma comparação – dentro da margem – e agora tem 40,2% das menções.

Ainda no cenário estimulado, o ex-vereador Renato Foresto (PT) soma 4,6% das menções, 0,6 ponto percentual abaixo do apurado em julho (5,2%), e o advogado Renato Abílio (Novo) alcançou 1,7%, 0,7 ponto a menos que o obtido no levantamento anterior (2,4%). Disseram que não escolheriam nenhum, optariam pelo branco ou anulariam o voto 5,0% dos entrevistados, contra 10,6% em julho. Outros 4,4% disseram não saber ou não responderam – eram 6,1% há dois meses e meio atrás.

Como a margem de erro é de 4,3 pontos percentuais, Guto Volpi e Gabriel Roncon estão tecnicamente empatados na primeira posição, a despeito da vantagem numérica de 4,1 pontos favorável ao ex-vice-prefeito. Ocorre que, no melhor cenário, considerando a margem, o liberal subiria a 44,5% e o progressista, no pior, cairia a 39,8%.

Configura-se ainda um empate técnico no terceiro lugar, uma vez que a diferença entre Foresto, numericamente em 3º, e Abílio, 4º, é de apenas 2,9 pontos percentuais, inferior à margem de erro.

Observa-se assim a repetição do cenário registrado na cidade em dezembro de 2022, quando Guto e Roncon disputaram eleição suplementar e o liberal levou a melhor com 38,5% dos votos, contra 31,7% do então postulante do Cidadania, que concorreu sub judice, e 26,7% de Amigão D’Orto (então no PSB, atualmente no Progressistas). Guto ocupava o cargo interinamente desde setembro daquele ano, quando seu pai, o então prefeito Clóvis Volpi (PL), teve o mandato cassado devido à rejeição de suas contas relativas a 2012, último ano de seu segundo mandato à frente da Prefeitura.

Na pesquisa espontânea, na qual o agente do Instituto Paraná Pesquisas se limita a questionar o eleitor sobre em quem votaria se o pleito fosse hoje, mas não apresenta nomes, Gabriel Roncon aparece com 29,1% das menções, contra 26,1% do liberal. Na sequência aparecem Foresto, com 2,8%, e Abílio, com 0,7%. Outros nomes somaram 0,4%. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 5,2%. Não souberam ou não quiseram responder 35,7%, o que mostra ainda elevado nível de desinteresse do eleitorado ribeirão-pirense na eleição.

REJEIÇÃO

O instituto também perguntou aos entrevistados em qual candidato não votariam de jeito nenhum. Guto aparece na frente, com 36,1%. Foresto vem em segundo, com 26,7%. Roncon tem 21,9% e Abílio, 19,3%. Poderiam votar em todos eles 4,4% dos entrevistados. Outros 7% não souberam ou não quiseram responder.

Gabriel Roncon é o líder das intenções de voto entre os homens (com 43,2%), mulheres (44,8%), nas faixas etárias acima de 25 anos (variando de 42,5% a 46,9%) e entre eleitores dos ensinos fundamental (47%) e médio (44,9%). O progressista também lidera entre os entrevistados economicamente ativos (com 42,2%) e não ativos (47,4%).

Os únicos recortes em que Guto Volpi se sai melhor sobre o adversário é o de entrevistados com ensino superior, no qual lidera com 42,5%, e na faixa etária de 16 a 24 anos, com 48,3%.

O instituto ouviu 540 eleitores. O grau de confiança de 95,0%, o que significa dizer que, se a pesquisa fosse repetida 100 vezes, o resultado seria o mesmo em 95 delas. As entrevistas foram feitas entre sexta-feira e ontem. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código alfanumérico SP-04001/2024.

Avaliação do prefeito oscila negativamente dentro da margem de erro