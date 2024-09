Presidente do banco central da China anuncia medidas de estímulo à economia do país

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, anunciou nesta terça-feira, 24, um pacote de medidas de estímulo à economia do país. As iniciativas incluem a redução da taxa de reserva obrigatória em 50 pontos-base, a diminuição da taxa de recompra inversa de 7 dias em 20 pontos-base, a redução da taxa dos empréstimos hipotecários já existentes e a diminuição da taxa mínima de entrada para segundas residência para 15%.

De acordo com Pan, o PBoC ainda fará um novo corte no índice de reservas obrigatórias de 25 a 50 pontos-base até o fim deste ano. O banco central chinês também pretende lançar novas ferramentas de política monetária, com o intuito de dar suporte ao mercado, segundo o dirigente.

Os rendimentos dos títulos do governo chinês de 10 anos atingiram nova mínimas após os anúncios, enquanto ações relacionadas ao mercado consumidor ampliaram os ganhos. *Com informações de Dow Jones Newswires.