Em reunião com evangélicos, Penha exalta trabalho feito por igrejas

Convidada para um encontro com evangélicos na noite desta segunda, a prefeita de Rio Grande da Serra e candidata à reeleição, Penha Fumagalli (PSD), exaltou o trabalho social feito pelas igrejas no município. “A parceria que temos com as igrejas ajuda na execução de políticas públicas em benefícios das famílias, por meio do atendimento social.”

A prefeita afirmou que encontros envolvendo a comunidade evangélica de Rio Grande da Serra terão apoio mais efetivo em um eventual segundo governo. “Vamos apoiar e incentivar a reativação, na cidade, da Marcha para Jesus.”

Penha voltou a falar sobre a invasão da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), na semana passada, e do roubo de vacinas na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque América, também na última semana.

A prefeita falou aos pastores e líderes das igrejas presentes na reunião sobre os ataques que vem sofrendo, principalmente no processo eleitoral.

“Peço todos os dias a Deus coragem para continuar fazendo o melhor para a cidade onde nasci e cresci, onde o meu pai está sepultado há mais de 20 anos, onde tive meu filho”, disse Penha.