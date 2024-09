Taka perde ação movida contra postagem do PT nas redes sociais

Candidato do MDB à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi perdeu ação movida contra a página Juventude do PT, que fez uma postagem nas redes sociais criticando a gestão do emedebista à frente da SPObras, autarquia da Prefeitura de São Paulo. Taka pedia a retirada da publicação, mas o juiz Rogério de Camargo Arruda, da 26ª vara cível do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), negou o pedido.

Taka comandou a SPObras entre fevereiro do ano passado e junho deste ano. A postagem traz matérias jornalísticas que apontam supostas irregularidades envolvendo a autarquia neste período.

“Há que se ressaltar que, em período eleitoral, é natural que os opositores do autor critiquem sua conduta como presidente de empresa pública vinculada à Prefeitura de São Paulo, utilizando até opiniões efusivas e exageradas, e que também são protegidas pela Constituição Federal, sobretudo quando os ânimos estão acirrados pela divergência política, o que afasta ainda mais a indenização pretendida. Em suma, não há nas postagens em rede social conduta do réu (Juventude do PT) apta a ofender a moral ou a imagem do autor, amparadas que foram em matérias jornalísticas verídicas e conteúdo opinativo que não ultrapassam os limites do exercício à liberdade de expressão”, escreveu Camargo Arruda em sua decisão.

O juiz também determinou que Taka pague os honorários advocatícios da Juventude do PT. “Arcará o autor com as custas e despesas processuais, além de honorários dos advogados das partes contrária, fixados em 10% sobre o valor da causa”, acrescentou.

Procurado pelo Diário, Taka não se manifestou sobre a decisão do TJ-SP.