Bolívia: Marcha de Evo Morales se aproxima de La Paz para pressionar Luis Arce

Uma grande marcha contra o governo na Bolívia, liderada pelo ex-presidente e antigo aliado Evo Morales, chegou aos portões de La Paz na segunda-feira, 23, sem resistência, até mesmo sob aplausos, depois que violentos confrontos no domingo, 22, deixaram cerca de 20 pessoas feridas.

O protesto de sete dias representa um duro desafio ao presidente Luis Arce por parte de seu mentor e agora rival, para uma solução para a crise econômica e o reconhecimento da liderança de Morales (2006-2019) no partido governista fragmentado, bem como sua qualificação como candidato para as eleições presidenciais de 2025.

De acordo com analistas, essa é a crise mais grave enfrentada pelo fraturado Movimento ao Socialismo (MAS), que governa o país há 17 anos. Arce e Morales estão disputando a liderança e o controle do aparato do partido antes das eleições presidenciais.