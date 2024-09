Palavra do Leitor - 24 de setembro de 2024

Disparidade salarial – 1

‘Mulheres ganham 27,6% a menos que homens na região’ (Economia, dia 22). As empresas levam em conta o custo de um eventual tempo de maternidade. É um cálculo bastante racional. Apesar de ser mulher, eu compreendo.

Évelin Cosmo Liberato

do Facebook

Disparidade salarial – 2

Ex-presidente afirma que merecemos, porque engravidamos.

Claudia Massarico

Guarujá (SP)

Disparidade salarial – 3

Esperar o que de uma região, onde o pensamento retrógrado voltou a imperar. Tinha tudo para ser uma região com status de metrópole cosmopolita, porém, optou por voltar a ser uma mera província, conservadora e falsa moralista.

Pascoal Souza

Capital

Outubro Rosa

Estamos às portas de outubro, mês em que a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) pretende lançar campanha que conscientiza para o controle do câncer de mama. Agência que destaca e alerta a todas as mulheres do Brasil sobre a importância dos exames preventivos e do autocuidado feminino no sentido de se precaverem contra esse mal que as aterroriza. E é por demais necessário que os homens tomem para si essa causa, pois as mulheres precisam da cumplicidade. Famílias, empresas, igrejas, classes operárias e sociais, sindicatos e todas as instituições não precisam aguardar pelo mês de outubro para fazer algo pela causa e sim considerarem todos os meses do ano como prioridade, pois estamos nos referindo à quinta maior causa de morte no mundo.

Cecél Garcia

Santo André

Ônibus elétrico

‘Empresa dá início a investigação sobre incêndio em ônibus elétrico (Setecidades, dia 17). Lemos no Diário que ônibus elétrico pega fogo na garagem. Sempre achei que todos os ônibus deveriam ser elétricos, não só pela poluição do meio ambiente, mas, os motores a explosão são um mal, disputam conosco o consumo do oxigênio, essencial à vida e sem o qual não sobrevivemos cinco minutos. Temos orgulho em ter no Grande ABC, em São Bernardo, renomada fabricante desses veículos. Não houve consequências graves, mas poderia estar em circulação expondo dezenas de pessoas. É imprescindível que as empresas Transpass, Weg e Electra, envolvidas no incidente, tornem público as causas do incêndio com toda a transparecia e imparcialidade e, principalmente, as medidas a serem tomadas para evitar tal acontecimento no futuro. O assunto é de interesse público, e até para que se evite falsas especulações, sugiro que o Diário acompanhe as respostas, mantendo seus leitores bem informados.

Evaristo de Carvalho Neto

Santo André





Vacinas

Nada como um dia após o outro, como dizem. O governo “L” está literalmente jogando na lata do lixo cerca de R$ 260 milhões do nosso dinheiro, usado na compra 8 milhões de doses de vacina para Covid-19, a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Conforme a Folha de S.Paulo, cerca de 8 milhões de doses deste imunizante foram adquiridas pelo Ministério da Saúde em setembro de 2023. Agora, um ano depois, apenas 260 mil unidades foram aplicadas no bracinho da população em todo o Brasil. Deste montante, 97% das vacinas já venceram ou estão com a data de vencimento muito próxima. E olha que a Covid-19 não foi embora ainda e continua aí, nos assolando. Cadê a Ministra do Planejamento Simone Tebet que, ao que tudo indica, nada planeja. O que tem a dizer Nísia Trindade, ministra da Saúde, sobre tamanho desperdício numa área que tanto precisa de verba para os mais necessitados? Ah se fosse alguns anos atrás, o que estariam dizendo, hein?!

Mauri Fontes

Santo André