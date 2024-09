Zagueiro Mercado tem lesão grave no joelho e deve voltar ao Inter apenas em 2025

O Internacional perdeu um de seus pilares para a reta final do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho confirmou nesta segunda-feira que o zagueiro Mercado teve diagnosticado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que o tira do gramado por cerca de oito meses.

"Nosso zagueiro Gabriel Mercado sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho. Desejamos pronta recuperação ao nosso xerife, acostumado a ser um guerreiro dentro de campo, temos certeza que vencerá mais uma grande batalha. Força, Gabi", disse o Inter através de uma nota divulgada em suas redes sociais.

Mercado se lesionou aos 32 minutos do primeiro tempo na vitória do Inter sobre o São Paulo, por 3 a 1, durante um desarme em André Silva. O defensor deixou o campo chorando e, depois, foi visto de muletas na saída da delegação colorada do MorumBis.

Sem Mercado, o técnico Roger Machado deverá apostar em Rogel para formar dupla defensiva com Vitão. Clayton Sampaio e até mesmo Igor Gomes são opções para o setor.

No Inter desde 2021, Mercado já disputou 125 jogos com a camisa gaúcha e marcou cinco gols. Ele tem contrato com o clube até dezembro, mas a tendência é que o vínculo seja ampliado até que o defensor esteja recuperado da lesão.