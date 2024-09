Zezé Di Camargo desafina em show e se desculpa: Estava para lá de Bagdá

Eita! Zezé Di Camargo deu o que falar no Rodeio de Jaguariúna no último fim de semana. O cantor, que faz dupla com Luciano, se apresentou no festival, mas ao subir durante a apresentação do colega, Gusttavo Lima, chocou o público ao desafinar nas músicas.

O artista usou os Stories para pedir desculpas ao público, visto que estava embriagado durante o show:

- Eu fui para o palco cantar algumas coisas com ele. Aliás, tentar, né? Eu estava para lá de Bagdá. Só sabia que estava em cima de um palco. Não sabia o que estava cantado, o que estava falando, me tiraram do palco pela primeira vez na minha vida. Mas foi uma noite especial. Perdão aí a galera que estava assistindo o show lá, pela tentativa de cantar, porque realmente. Não sei como Gusttavo terminou o show, porque ele já estava cantando fazia uma hora e ele também estava bebendo.