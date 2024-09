Obituário - 24 de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Edna Teixeira Nanci, 98. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdelis de Carvalho Anjos, 97. Natural de Pouso Alegre (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Oswaldo Bonachello, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Utinga, Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

João Martins Pacheco, 85. Natural de Quatá (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Firmo Leão, 79. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Pires Ferraz, 77. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Maria de Alencar, 76. Natural de Paulistana (Piauí). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

José Ribeiro Baião, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Shiduyo Horikawa Matsumoto, 65. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro da Glória, em Várzea Grande (Mato Grosso). Dia 19, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Antonio Malfi, 64. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Marciano da Costa, 60. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Roberto de Morais Ramos, 48. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante de cozinha. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ronaldo de Carvalho Pereira, 46. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcos Nogueira de Lima, 44. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amanda Pereira Silva, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Técnica de enfermagem. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria de Lourdes Fernandes Marchiolli, 91. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Madalena Reda, 87. Natural de Conceição da Aparecida (Minas Gerais). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Celso Vieira Roger, 81. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Francisco Eruda Carlos Bezerra, 80. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Nestor Francisco dos Santos Filho, 68. Natural de Ituverava (SP). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Gislaine Beatriz Idalino, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Lúcia Bueno Sá, 96. Natural de Palmital (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Cândida Parizoto Bete, 84. Natural de Rafard (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 19. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Francisca Holanda de Oliveira, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Noel Nolasco Freire, 77. Natural de Iguaí (Bahia). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Cléa Joventina de Oliveira Neta, 65. Natural de Catolé da Rocha (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Rogério Augusto Batista da Luz, 64. Natural de Uberlândia (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Jonas Alves Ferreira, 55. Residia na Cidade Nova Heliópolis, em São Paulo. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanderlei Ferreira da Silva, 55. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

Renato César Matzker, 42. Natural de Santo André. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria do Carmo da Silva, 89. Natural de Atalaia (Alagoas). Residia na Chácara Maria Francisca, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Benedicta da Silva Godoy, 99. Natural de Suzano (SP). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Francisca Garcia dos Santos Araújo, 88. Natural de Jucurutu (Rio Grande do Norte). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Jandira Manzano Costa, 82. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim São Francisco, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

Maria de Lourdes da Costa Teixeira, 78. Natural de Barbalha (Ceará). Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Lourival Alves Tavares, 74. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Virginia Elizabeth Esteves de Almeida, 72. Natural de Jenipapo de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Genilza Freire de Oliveira, 71. Natural de Remigio (Paraíba). Residia no Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.