Gusttavo Lima tem prisão decretada

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teve a prisão decretada nesta segunda-feira (23) pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), a mando da juíza Andrea Calado da Cruz, na 12ª Vara Criminal de Recife. Ele é alvo de investigações da Operação Integration, que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro.

Gusttavo Lima é patrocinador oficial e garoto propaganda da VaideBet, alvo da ação da Polícia Civil de Pernambuco, com colaboração das polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás que mira uma organização criminosa suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A Justiça havia apreendido em Jundiaí, no interior paulista, o avião que foi vendido pela empresa do cantor para a JMJ participações, cujo proprietário é José André da Rocha Neto, mesmo dono da casa de apostas VaideBet, que é investigada pela operação. A aeronave ainda está no nome da empresa do artista sertanejo enquanto o pagamento não é concluído pela compradora, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Apesar disso, a assessoria do artista afirma que o avião não é mais dele, constando como proprietário apenas "no papel", já que a aeronave foi vendida para uma empresa do dono da VaideBet.

De acordo com a decisão da juíza, Gusttavo Lima deu "guarida a foragidos e demonstra alarmante falta de consideração pela Justiça". "Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado", ressaltou a magistrada.

Andrea cita ainda uma viagem do cantor à Grécia recentemente ao lado de investigados na operação e apontou que a aeronave transportou o cantor, junto a José André da Rocha Neto, dono da VaideBet, e sua esposa Aislla Rocha, tendo deixado o casal no país. "Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Lima [nome verdadeiro de Gusttavo Lima] e o casal de investigados seguindo o trajeto Goiânia - Atenas - Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala - Atenas - Ilhas Canárias - Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grácia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha", diz.

"Esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minunciosa, evidenciando que a conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade", completa ela.

*Matéria em atualização