Após relatar ida do filho ao hospital, Sthefany Brito faz atualização do estado de saúde: Melhorando rápido

Sthefany Brito usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 23, para falar sobre o estado de saúde do seu filho mais velho, Enrico. O menino foi diagnosticado com escarlatina, doença bacteriana associada a infecções de garganta.

Através de alguns vídeos, a atriz explicou que o primogênito está melhorando, mas está evitando contato dele com o irmãozinho.

- Enrico está melhor, se sentindo mais disposto, animadinho, está ótimo. Está melhor do que eu. Ele ficou bem derrubado, bem caidinho, mas está comendo um pouquinho melhor, o antibiótico dá um levante rápido. Criança na mesma velocidade que cai, levanta. Graças a Deus está melhorando rápido.

Sthefany também contou sobre as atitudes de Enrico neste período:

- Vicenzo isoladinho no quarto dele e a mãe precisando um clone. Fico morrendo de dó porque o Enrico pede pra ir no quarto do irmão. Ontem ele pegou a máscara e disse que iria de máscara também. Tadinho, não dá pra confiar, a gente está cuidando tão direitinho. Acho que mais uns dois dias e está todo mundo junto de novo.