Olivia Munn anuncia chegada da segunda filha

A família de Olivia Munn e John Mulaney aumentou! No último domingo, dia 22, a atriz anunciou a chegada de sua segunda filha, Méi que nasceu dia 14 de setembro e foi gerada por barriga de aluguel.

Em seu Instagram, Munn contou as dificuldades de não gerar sua segunda filha, enquanto enfrenta uma batalha contra o câncer.

Méi June Mulaney veio ao mundo em 14 de setembro de 2024, ano do dragão. Tive tantas emoções profundas por não poder carregar a minha filha. Quando conheci a nossa barriga de aluguer gestacional falamos de mãe para mãe. Ela me mostrou tanta graça e compreensão, eu sabia que tinha encontrado um anjo da vida real, começou escrevendo.

Palavras não conseguem expressar a minha gratidão por ela ter mantido o nosso bebê seguro durante nove meses e tornar os nossos sonhos realidade. Estou tão orgulhosa da minha pequena ameixa, do meu pequeno dragão por ter feito a viagem para estar conosco. Meu coração explodiu. Méi (se pronuncia May) e significa ameixa em chinês, finalizou na legenda.

Atriz de X-Men: Apocalipse enfrenta o câncer de mama desde abril de 2023 e, no início do ano, expressou a vontade de aumentar sua família com o marido John em uma entrevista ao Good Morning America. A recém-chegada Méi se junta ao primogênito do casal, Malcolm.