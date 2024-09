Charge - 23 de setembro de 2024

José de Filippi Júnior (PT), prefeito de Diadema e candidato à reeleição, publicou em Diário Oficial dispensa de licitação para contratação de empresa, ao custo de R$ 9.076.572,52, para execução de obra remanescente de canalização do Córrego Olaria. O prazo para conclusão dos serviços é de 12 meses, ou seja, até setembro de 2025.

Originalmente, o projeto teve início na gestão do ex-prefeito Mário Reali (PT) e englobou uma série de investimentos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a cidade. A canalização também previa serviços no Grota Funda, que corta o Parque Ecológico Fernando Vitor, no bairro Eldorado. Porém, as obras do Córrego Olaria só tiveram início em 2014, no governo do então prefeito Lauro Michels (PV), no valor de R$ 4,5 milhões – a intervenção beneficiaria cerca de 30 mil famílias da região Sul de Diadema até janeiro de 2015.