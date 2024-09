Márcio da Farmácia faz passeata e reforça promessa de Hospital da Mulher

Na manhã de ontem, Márcio da Farmácia (Podemos), candidato a prefeito de Diadema, realizou passeata pelos bairros Inamar e Jardim União. Acompanhado por apoiadores, o candidato conversou com moradores e reforçou seu compromisso de construir um Hospital da Mulher na cidade, oferecendo exames especializados como mamografias.

A caminhada marcou a agenda de campanha, destacando a importância da saúde da mulher em sua proposta de governo, com foco em diagnósticos preventivos e acessíveis.

Um dos destaques do encontro foi a reafirmação de seu compromisso com a criação do Hospital da Mulher em Diadema, uma unidade de saúde especializada em cuidados femininos. Segundo Marcio da Farmácia, o hospital contará com infraestrutura para realizar uma ampla gama de exames preventivos, como mamografias, além de oferecer suporte em outras áreas voltadas à saúde da mulher.

“O Hospital da Mulher será uma prioridade para nossa gestão. Queremos que as mulheres de Diadema tenham acesso rápido e de qualidade aos exames preventivos, especialmente aqueles que ajudam na detecção precoce de doenças como o câncer de mama”, afirmou o candidato durante a caminhada.

A proposta de Márcio da Farmácia visa a redução das filas de espera para exames e consultas especializadas, uma das maiores reclamações da população. Além disso, o candidato destacou a importância da prevenção como forma de garantir mais saúde e qualidade de vida às mulheres da cidade.