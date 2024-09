Evellin e Thália enfrentam Lucca e Mc Mayarah na super Batalha do Estrela da Casa

Votação aberta! Em uma super Batalha, com mais um nome na berlinda. Neste domingo, dia 22, os escolhidos para disputar a preferência do público contra Lucca e MC Mayarah foram Evellin e Thália.

Conversando com os participantes, Ana Clara contou quem se tornou o último Hitmaker da temporada. O mais ouvido entre os cantores foi o sertanejo Lucca, que para a surpresa de todos os competidores, teve que escolher mais um competidor para a berlinda de Estrela da Casa.

Com uma nova dinâmica, os participantes do reality show musical não indicaram quem iria para a berlinda. Mas ao invés disso, eles tiveram que escolher quem não queriam que fosse lutar pela permanência. Além disso, pela primeira vez a escolha rolou no confessionário e não na frente de todos.

Após a votação diferenciada, Matheus Torres teve que escolher entre três pessoas: Leidy Murilho, Evellin e Nicole Louise. O cantor indicou a sertaneja que inicialmente não era do quarto dele.

O Hitmaker, que já estava na Batalha indicou Thália para enfrentar ele e MC Mayarah pelos votos dos telespectadores.