Filme brasileiro do gênero heist, Passagrana chega às telonas com história envolvente

Passagrana chega aos cinemas nesta quinta-feira, dia 19, e pode roubar a atenção do público!

O filme, dirigido por Ravel Cabral, conta a história de quatro amigos, Zoinhu, interpretado por Wesley Guimarães, Linguinha, vivido por Juan Queiroz, Alãodelom, personagem de Wenry Bueno, e Mãodeló, performado por Elzio Vieira, que se conhecem desde criança. Com pouco dinheiro, o grupo vive de pequenos golpes, assaltos e truques para ganhar uns trocados para comprar o pão de cada dia - até que tudo muda quando surge uma oportunidade: um roubo que renderia muito dinheiro.

O que eles não esperavam é que, após roubarem um caminhão, cairiam de paraquedas no meio de um esquema de um policial corrupto, Britto, interpretado por Caco Ciocler, que com seu plano descoberto faz de tudo para encontrar os culpados e ganhar o dinheiro perdido. Depois de entrarem nessa emboscada, os meninos precisam achar uma solução milagrosa em duas semanas para bancar o prejuízo do policial, até que Zoinhu e Alãodelom têm uma ideia: roubar um banco.

Ravel surpreende ao transformar um gênero comum internacionalmente, o heist [assalto], em algo tão próximo com o Brasil. Isso porque, geralmente, as gangues apresentadas ao público possuem grandes equipamentos, armas, anos de planejamento, tecnologia e muito mais; algo completamente contrário dos recursos que os quatro têm no filme.

Apenas com a sagacidade, inteligência, lealdade - e claro - coragem, os amigos bolam um plano arriscado para conseguir a grana. O esquema criado por Zoinhu, o líder e mente do grupo, se constitui em contratar atores para performar um assalto - sem que eles soubessem que estavam participando de um roubo de verdade - e também os reféns do local, ou seja, todos que estariam na hora do roubo seriam somente os contratados por eles para evitar qualquer tipo de violência e falhas.

Com um anúncio e uma proposta inovadora, vários atores aparecem para as audições. Joana, o possível par romântico do líder, interpretada por Giovanna Grigio, também aparece para os testes e com seu talento é selecionada para viver uma das assaltantes. Além dela, Carol Castro interpreta ela mesma no filme e conta com uma participação especial engraçada.

Embora tenham um plano, eles enfrentam vários desafios, ameaças e sufoco para conseguirem treinar os atores antes do prazo e fazer com que eles consigam gravar tudo em uma só cena, sem pausas e sem erros. Mas as dificuldades não permanecem só aí: com Zoinhu apaixonado por Joana, Linguinha fica bravo com o comportamento dele e uma desavença acontece entre os dois.

Conheça os personagens principais

Zoinhu é o líder do grupo e possui um espírito sonhador. Ao incorporar os trejeitos de um diretor de cinema, ele se sente confuso e triste por ser um ladrão e almeja algo mais. Seus sentimentos e vontades de crescer só aumentam depois dele se apaixonar por Joana e conhecer o mundo dos atores e da cultura.

Já Linguinha tem uma postura mais folgada. Sem papas na língua, ele é muito corajoso e ele tem o pé no chão. Além disso, é muito observador e malando. Nada disso se estende tanto quanto sua lealdade e carinho pelos amigos, algo que ele prova ao decorrer do filme por nunca deixá-los na mão.

Alãodelom é aquele amigo que topa tudo! O coração do grupo, o que cuida, participa das loucuras, faz rir e tem o dom de enrolar o público. É de onde saem as ideias, geralmente malucas, que acabam dando certo - como o roubo, que foi ideia dele, mas planejado pelo Zoinhu!

Mãodeló é o integrante que se arrisca, a isca do grupo, o que apanha e não aguenta mais viver essa vida de sempre se ferrar. Isso faz com que seu personagem se empenhe para mudar de vida e também apoiar os amigos.

Mesmo com as dificuldades, os quatro surpreendem o público, assim como a história, que prende e deixa com um gostinho de quero mais! Intrigante, tenso e com um toque certo de humor, o filme é divertido e interessante de se assistir - e conta com uma trilha sonora incrível que deu match perfeito com os momentos do longa!

O diretor também deu um leve spoiler de que uma segunda parte está sendo pensada e pode vir por aí. Já ficou ansioso para assistir?