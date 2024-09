David Schurmann revela detalhes de negociação para filmar Meu Amigo Pinguim no Brasil: - Demorou seis meses

A história de Dindim e Seu João, os protagonistas de Meu Amigo Pinguim, foi contado nos cinemas com a direção do brasileiro David Schurmann. Segundo ele, por pouco isso não rolou, já que a trama foi comprada por um estúdio de Hollywood. Em bate-papo, o velejador revelou como foi convidado para o filme.

Grande entusiasta dos oceanos, David também faz parte do projeto A Voz dos Oceanos, mas contou que a exposição ter sido feita agora não foi planejado.

- Não foi um grande planejamento vamos fazer as coisas juntas. A Voz dos Oceanos existe há três anos e a exposição calhou de ser na mesma época. Eu fui convidado para dirigir esse filme, por um estúdio em Hollywood. Eu conhecia já a história do Seu João, e o que me choca é que ninguém no Brasil comprou a história.

Dando mais detalhes sobre como foi convidado para participar da produção, o diretor explicou que graças a campanha que estava fazendo de Pequeno Segredo, conquistou mais uma grande história.

- Essa história já estava rodando fazia uns dez anos e ninguém aqui no Brasil nunca valorizou a história do Seu João. Um estúdio de Hollywood viralizou um vídeo, eles mandaram uma advogada na casa do Seu João. Demorou cinco anos para a história acontecer, por causa da pandemia. Eu fui chamado porque eu estava fazendo uma campanha por causa do Oscar, do filme do Pequeno Segredo, em Los Angeles. Um dos estúdios amou o filme e aí me chamaram para reunião.

Nas primeiras conversas com o estúdio, Schurmann teve que enfrentar algumas escolhas, uma que para ele não poderia acontecer. Três pontos eram importantes para os produtores, que o longa fosse em inglês, que o ator principal fosse internacionalmente conhecido, e a última era de que filmassem na Espanha.

Segundo o diretor as duas primeiras ele aceitou, mas na terceira ele ficou meses para convencer de que não deveriam filmar fora do Brasil:

- Na Espanha eu falei de jeito nenhum, vocês vão fazer esse filme na Espanha, mas nem ferrando. Falei: Vamos fazer no Brasil e eu vou provar para vocês que no Brasil vai ser a melhor escolha, hoje eles me agradecem. Demorou seis meses para convencer eles a fazer o filme aqui.

Curtiu as histórias dos bastidores? O longa Meu Amigo Pinguim está disponível nas telonas de todo o Brasil.