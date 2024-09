Samba composto por Anitta vence disputa, mas cantora não marca presença na Unidos da Tijuca

Mesmo de longe, Anitta garante mais uma vitória. Na noite do último sábado, dia 21, rolou na escola de samba Unidos da Tijuca a disputa para a escolha da canção que vai ser o tema da apresentação no Carnaval 2025.

A composição que leva a assinatura de Anitta e mais autores, como Estêvão Ciavatta, marido de Regina Casé, foi a escolhida pelo público. Para a tristeza dos fãs da cantora, ela não marcou presença no evento.

Antes do término das votações, Anitta tinha publicado nas redes sociais sobre a final, pedindo apoio dos fãs.

Meus amores, queria compartilhar com vocês que hoje é a final da disputa dos sambas da Unidos da Tijuca de 2025. Como vocês sabem, eu tenho um samba lá que escrevi junto com muitos amigos queridos e hoje é a final. Meu samba tá finalista. Meu não, nosso samba. Samba 16. Corre lá na quadra pra assistir. Se eu tivesse no Brasil, essa ia ser minha programação de hoje, muita alegria e muita felicidade com certeza.

Após a vitória, a estrela não se manifestou sobre o assunto.