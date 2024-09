Bastianini ultrapassa Martín na última volta e vence Etapa de Emilia-Romagna da Moto GP

O italiano Enea Bastianini conseguiu uma ultrapassagem na última volta sobre o Jorge Martín para vencer a Etapa de Emilia-Romagna de MotoGP neste domingo. Os 82.024 torcedores no circuito italiano de Misano testemunharam uma festa local, com um piloto da casa conquistando a 100ª vitória da Ducati, equipe do país, na principal categoria do motociclismo. O espanhol Marc Marquez completou o pódio.

Martín largou da segunda posição e liderou a corrida desde a 5ª volta quando superou o italiano Francesco Bagnaia, que saiu na pole position. Ao ser ultrapassado por Bastianini, Martín saiu da pista e gesticulou, reclamando da manobra do rival. O espanhol protestou novamente ao cruzar a linha de chegada, dando uma "banana". Depois se mostrou

Com o resultado, Martín voltou a abrir vantagem no campeonato e agora tem 24 pontos de vantagem sobre Bagnaia. No sábado, o italiano havia vencido a corrida sprint e diminuído a vantagem de Martín na liderança para apenas 4 pontos.

Bagnaia, que fez em casa sua 100ª corrida na MotoGP, sofreu uma queda na 21ª das 27 voltas, quando ocupava a terceira colocação e não pontuou neste domingo.

Antes mesmo de o vice-líder do campeonato sair da disputa, Martín já travava uma ferrenha disputa com Bastianini, que havia ultrapassado Bagnaia também no início da prova. Após algumas tentativas de ultrapassagem infrutíferas, Bastianini teve sucesso na curva 4 da última volta, quando colocou por dentro. Sem espaço, Martín saiu da pista, mas conseguiu voltar e terminar a prova na segunda colocação.

A próxima etapa da MotoGP acontece na Indonésia, no próximo final de semana.

Confira o resultado da Etapa de Emilia-Romagna:

1.º - Enea Bastianini (Ducati), em 41min14s653

2.º - Jorge Martin (ESP/Pramac), a 5s002

3.º - Marc Marquez (ESP/Ducati), a 7s848

4.º - Marco Bezzecchi (ITA/VR46), a 9s200

5.º - Franco Morbidelli (ITA/Yamaha), a 13s601

6.º - Maverick Viñales (ESP/Aprilia), a 15s848

7.º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 20s922

8.º - Aleix Espargaró (ESP/Aprilia), a 22s795

9.º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 27s795

10.º - Miguel Oliveira (POR/KTM), a 31s891

11.º - Joan Mir (ESP/Repsol Honda), a 33s062

12.º - Luca Marini (ITA/VR46), a 35s411

13.º - Raul Fernandez (ESP/Trackhouse), a 36s335

14.º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), 37s395

15.º - Johann Zarco (FRA/Pramac), a 38s909

16.º - Jack Miller (AUS/KTM), a 40s545

17.º - Takaaki Nakagami (JAP/Honda), a 46s394

18.º - Augusto Fernández (ESP/Tech3), a 47s755

19º - Brad Binder (AFS/KTM), a 1min25s918

Não completaram: Francesco Bagnaia e Pedro Acosta