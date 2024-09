Desigualdade renitente

A representatividade política no Grande ABC segue refletindo o machismo estrutural que permeia a sociedade, apesar da predominância do eleitorado feminino. Dados da plataforma DivulgaCand, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), compilados pelo Diário revelam que, embora 53,2% dos eleitores da região aptos a votar sejam mulheres – totalizando 1,142 milhão –, elas ainda encontram enormes barreiras para ocupar espaços de decisão. Dos 2.526 candidatos ao Legislativo nas sete cidades, apenas 34,2% são do sexo feminino, uma disparidade que perpetua o desequilíbrio de gênero e subestima a importância da participação ativa das mulheres na definição dos rumos políticos.

No que tange às candidaturas para o Executivo, o cenário é igualmente desolador. São 29 homens contra apenas cinco mulheres disputando as prefeituras, um contraste que reforça a ideia de que os espaços de poder ainda são controlados, em sua maioria, por representantes do sexo masculino. Hoje, das 142 cadeiras ocupadas nas câmaras municipais, apenas 10 pertencem a vereadoras, enquanto 132 são ocupadas por vereadores. Esse desequilíbrio notório revela que, mesmo com a exigência legal de 30% de candidaturas de políticos do gênero minoritário, ainda há um esforço insuficiente para promover a verdadeira igualdade de oportunidades entre eles e elas. Até quando a região será desigual?

A persistente exclusão feminina da política no Grande ABC demonstra que a região está desperdiçando uma oportunidade valiosa de enriquecimento democrático. Ao negligenciar a inclusão de uma parcela tão significativa da população, os sete municípios perdem a chance de abraçar um conjunto mais amplo de perspectivas, experiências e soluções para os desafios que enfrentam. A luta por uma representação justa e equitativa é uma demanda urgente e necessária, pois somente com uma maior presença feminina nos espaços de poder é que se poderá avançar rumo a uma sociedade mais justa e inclusiva. Que o eleitor, se julgar conveniente, ajude a equilibrar as coisas em outubro.