Tok Batoque: a trilha sonora da infância

Nos palcos desde 2021, o Tok Batoque, um projeto musical que nasceu da parceria entre os multiartistas Ariana Macedo, 39, e Carlos André, 41, de Diadema, conquista corações por onde passa. Com um som único e letras inteligentes, a banda se destaca no cenário da música infantil no Grande ABC, oferecendo uma experiência rica e envolvente para crianças de todas as idades e, inclusive, os seus familiares.

De acordo com Ariana, que leciona danças para crianças em instituições privadas e públicas há dez anos, a banda surgiu da vontade de produzir trilhas sonoras autorais. “Fiz isso em parceria com outros músicos, mas só realizava o trabalho dentro de estúdios. Então recebi a proposta do Carlos André para formar uma banda que pudesse realizar as músicas com arranjos de múltiplos gêneros musicais. Foi assim que surgiu a Tok Batoque”, relembra a artista.

Uma das características mais marcantes da Tok Batoque é a diversidade musical presente em suas composições. A banda mescla elementos do rock, folk, música erudita e outros gêneros, criando um repertório eclético que agrada a diferentes públicos.

Com espetáculos que combinam música, dança, teatro e poesia, a dupla cria um ambiente lúdico e interativo, no qual as crianças são convidadas a participar ativamente. A contação de histórias, as brincadeiras e as intervenções cênicas, segundo o grupo, têm o intuito de transformar os shows em momentos inesquecíveis para toda a família.

Segundo os autores das músicas, as letras visam transmitir mensagens importantes. “O show da Tok Batoque é interativo e por meio das músicas queremos fortalecer o ser protagonista que existe em cada criança, fazendo parte do nosso show”, declara Ariana. A artista ainda explica que “as músicas buscam incentivar a leitura, estimular o ser brincante, incentivar a cuidar do meio ambiente, conhecer animais e respeitá-los, bem como trazer conhecimentos sobre os continentes e enfatizar o imaginário com músicas de personagens folclóricos do nosso País”.

Tok Batoque já tem um álbum de trabalho, lançado em 2021 nas principais plataformas digitais de música. Chama-se o <CF51>Modo de Brincar, composto por 11 canções.

Sobre o futuro, André Carlos garante que o público pode esperar novidades em breve. A banda está produzindo seu segundo álbum, intitulado >Curumim Piá Erê, que são formas diferentes de se dizer criança no Brasil. “A gente está gravando aos pouquinhos e soltando singles. A ideia é lançar um álbum possivelmente com 12 músicas até fim do ano que vem. Se tudo der der certo, todas as canções desse segundo álbum já estarão compostas.”

A banda está com dois shows marcados para outubro em Diadema, com entrada gratuita. Dia 12, data comemorativa ao Dia das Crianças, os artistas se apresentam às 19h, no Teatro Clara Nunes, situado na Rua Graciosa, 300, no Centro. E, no dia 19, às 17h no CEU das Artes, localizado na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 254, no Jardim União.