Luiz Fernando reúne ministros em ato no Centro e ‘espera’ Lula

Luiz Fernando Teixeira (PT), deputado estadual e candidato a prefeito de São Bernardo, acompanhado do parceiro de chapa, William Dib (PSB), postulante a vice, realizarou ato de campanha na região central da cidade. A ‘Caminhada do Amor’, promovida por mulheres apoiadoras da chapa, contou com a presença da ministra das Mulheres, Aparecida Gonçalves e do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

O ato teve início na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e de lá, militantes, candidatas à vereança e outros grupos femininos seguiram a pé, por 1,5km, até a Praça da Matriz, na Rua Marechal Deodoro.

Antes da caminhada, Luiz Fernando e a ministra concederam entrevista coletiva.

“Esse ato mostra que as mulheres terão participação ativa no nosso governo e que elas fazem parte desse processo de construção. Vamos criar a secretaria das Mulheres. Elas vão ter participação ativa na gestão”, declarou o candidato.

Aparecida Gonçalves destacou que a a participação na agenda está diretamente ligada “ao compromisso assumido pelo candidato com as pautas colocadas pelo presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva - PT). Com a secretaria e o ministério alinhados vamos combater a violência contra as mulheres, promover a igualdade salarial e criar creches e escolas em tempo integral para que elas, mães trabalhadoras, possam ter mais tempo para se cuidarem”, disse.

A ministra ainda destacou a intenção de manter diálogo direto com Luiz Fernando, caso eleito, para “levantamento de programas federais que possam ser aplicados em São Bernardo, discutir programas de forma conjunta e criar programas de qualificação profissional junto com Marinho e implementar políticas públicas de enfrentamento à violência contra mulheres”, concluiu.

CRÍTICAS

Em um primeiro momento, Marinho, ex-prefeito de São Bernardo por dois mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016, que se manteve em silêncio por quase toda a caminhada na região central de São Bernardo, ao chegar em frente da Praça Lauro Gomes, pegou o microfone e subiu o tom contra o atual chefe do Executivo e, em tom depreciativo disparou “prefeitinho”. “Você que vai no posto de saúde ou no hospital, que morreram mulheres, e não encontra médicos saiba que a culpa é deste prefeitinho, que demitiu gestores e profissionais”, esbravejou Marinho ao endossar apoio ao correligionário e pedir votos.

Na ocasião, o ministro conclamou apoiadores e simpatizantes para ato, no próximo sábado (28), com a presença do presidente Lula.

Esta será a segunda vez que Lula estará no palanque com Luiz Fernando desde o início do período eleitoral. Em julho, o presidente esteve na convenção partidária que homologou a chapa PT-PSB. Na ocasião, segundo a organização, mais de cinco mil pessoas lotaram uma tradicional casa de shows da cidade, na região do Riacho Grande.

APOIOS

O governo federal não tem medido esforços para apoiar candidatos do PT ou de partidos aliados. Lula determinou aos ministros e lideranças partidárias que contribuam com suas falas e influência com as candidaturas majoritárias.

Hoje, o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), acompanhado do ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), estará no Grande ABC.

Às 7h30 a dupla pessebista cumpre agenda ao lado do correligionário Akira Auriani, candidato a prefeito em Rio Grande da Serra. Na metade da manhã, tanto Alckmin quanto França participam de ato ao lado de Eduardo Leite, em Santo André e às 11h30, em Mauá, ministro e presidente em exercício serão recebidos por Marcelo Oliveira (PT), prefeito e candidato à reeleição.