Guto propõe comparativo com ‘Zé Promessinha’

O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Guto Volpi (PL), resolveu abandonar a postura pacífica que caracterizou a maior parte de sua campanha e partir para o ataque aos adversários, em especial a Gabriel Roncon (Progressistas), principal nome da oposição ribeirão-pirense na eleição de 6 de outubro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o liberal comparou sua produção em dois anos e meio de mandato como vereador à de Roncon, que ocupou uma cadeira na Câmara durante quatro anos. Segundo o prefeito, Roncon – a quem chamou jocosamente de “Zé Promessinha” – produziu quatro projetos de lei no período em que esteve no Legislativo, contra 46 elaborados pelo liberal com um ano e meio a menos. “O mandato do meu adversário custou meio milhão de reais. Divide aí esse valor por quatro projetos e vê quanto dá”, sugeriu. “Experiência não é sobre o tempo, mas sim sobre o que fazemos com ele”, prosseguiu o chefe do Executivo, para quem Roncon é, entre seus adversários – os demais são Renato Foresto (PT) e Ricardo Abílio (Novo) – o único desleal. Guto o acusa de ter espalhado boatos na cidade segundo os quais teria a candidatura barrada pela Justiça.

BASTIDORES

Reforço

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT), reforçou ontem a campanha à reeleição do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT, foto). Ambos percorreram os eixos comerciais do Jardim Zaíra e Parque das Américas. “Agradeço a parceria do governo federal e do presidente Lula, que têm sido fundamentais para manter nossa cidade no rumo certo”, disse. Na semana passada, outros dois ministros participaram da campanha do petista: Marina Silva (Meio Ambiente) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

No Grande ABC – 1

O presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin (PSB), e ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), farão campanha no Grande ABC neste fim de semana. Hoje, às 19h, ambos estarão em Diadema para apoiar a candidatura à reeleição do prefeito José de Filippi Júnior (PT). O ato ocorre na Chácara 3 irmãos.

No Grande ABC – 2

Amanhã, o presidente em exercício e o ministro do Empreendedorismo percorrerão Rio Grande da Serra (7h30), Santo André (10h) e Mauá (11h30), onde darão apoio às candidaturas de Akira Auriani (PSB), Eduardo Leite (PSB) e Marcelo Oliveira (PT), respectivamente.

Ela foi...

Ananias Andrade, candidato do PT à Câmara de São Bernardo, deu um jeito de levar a prefeiturável governista, Flávia Morando (União Brasil), ao debate realizado ontem pelo g1 – a sobrinha do prefeito Orlando Morando (PSDB) ausentou-se dos dois primeiros, organizados pela Rede Gospel e revista Veja. Ananias estacionou seu carro em frente à sede da TV Globo, na Capital, e tirou do porta-malas um boneco caracterizado como a candidata. “Desse debate a Flávia não vai fugir”, disse o petista, postando um microfone em frente ao boneco como se a estivesse entrevistando.