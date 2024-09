Após revelar ajuda de Tata Werneck, Marcos Oliveira fala da relação com a apresentadora: Sempre puxa minha orelha com a saúde

Desde que anunciou que estava passando por problemas financeiros e de saúde, Marcos Oliveira passou a receber ajuda de diversas pessoas, incluindo alguns amigos famosos, como Tata Werneck. Em um relato em suas redes sociais, o ator revelou que a apresentadora é a responsável por arcar com os custos do seu convênio médico.

Em conversa, Marcos fala um pouco da relação que mantém com Tata. Segundo ele, a amiga sempre está puxando sua orelha quando o assunto é saúde.

A Tatá nem se manifesta sobre isso pois é discreta, generosa e um ser humano iluminado! Mas eu tenho o dever de contar para mostrar que eu não sou nada sem as pessoas que me apoiam, como ela faz. Ela nunca me pediu nada em troca! Nada! E ainda me deu a Lolita - uma shih tzu preta que é minha princesinha aqui em casa, contou.

Grato pela ajuda, Marcos não esconde o carinho que sente pela apresentadora:

A Tatá trabalha muito, é mãe, é filha, é esposa [...] Nossa relação é de gratidão. Ela sempre puxa minha orelha com a saúde, por isso resolveu me dar o plano.

Mas agora o ator tem outra preocupação: se irá ou não continuar com o plano devido a ordem de despejo e o seu futuro incerto:

Agora que meu futuro é incerto, não sabendo onde irei morar, não sei se continuarei a usufruir do plano, pois quase tudo que uso: médicos, hospitais, laboratórios - fica próximo de onde moro atualmente.

E Marcos não é grato apenas à Tatá. Durante a conversa, ele fez questão de falar de outras pessoas, mas preferiu não citar nomes.

Não é só Tatá que me ajuda não! Tenho amigos e amigas que são e não são famosos que me dão apoio, pagam conta pra mim quando a luz tá pra vencer... Que não me deixariam nem falar o nome. Mas felizmente tenho amigos e amigas. Se não tivesse, não teria chegado até aqui. Tem muita gente que me apoia. E isso me fez querer continuar vivendo.