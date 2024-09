Com Sasha na plateia, Xuxa Meneghel faz sua estreia no Rock in Rio: Estava com medo de vocês irem embora

A Rainha dos Baixinhos fez a sua estreia no Rock in Rio na madrugada deste sábado, dia 21! Com o fim do show de Katy Perry, Xuxa Meneghel subiu no palco Pavilhão Itaú ao som de Doce Mel.

Logo ao iniciar o show, Xuxa confessou que estava com medo de que o público fosse embora com o fim da apresentação de Perry. Já pensou?

- Eu sempre quis falar isso e agora vou poder dizer: E aí, Rock in Rio?. Eu estava com muito medo de o show acabar e vocês irem embora. Pedi a alguns amigos para ficarem e dançarmos, disse.

Na plateia, Sasha Meneghel e seu marido, João Lucas, acompanharam de perto a apresentação da matriarca. Entre os hits cantados, estava Lua de Cristal, Arco-íris, Planeta Xuxa, Libera geral, Ilariê, Tindolelê e Abecedário da Xuxa.