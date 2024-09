Raicca Ventura avança e é única brasileira na final do Mundial em Roma

Raicca Ventura se classificou neste sábado entre as oito finalistas do Mundial de Roma de Skate Park. Yndiara Asp e Fernanda Tonissi também competiram nas semifinais, mas se despediram da competição. A final acontece neste domingo às 13h15 (de Brasília).

Melhor brasileira no ranking mundial (quarta colocada), Raicca tem 17 anos e chegou à semifinal com a melhor nota na fase classificatória, com 88,89. Neste sábado, após três voltas de 45 segundos, a skatista paulista avançou na quinta colocação, com 82,92.

Raicca tenta um pódio inédito para o Brasil no Mundial de Skate Park feminino contra uma espanhola, quatro japonesas, uma francesa e uma britânica. A disputa está aberta, já que as três medalhistas na Olimpíada de Paris-2024 (a australiana Arisa Treww, a japonesa Hiraki Cocona e a britânica Sky Brown) não estão competindo em Roma.

Yndiara Asp, que disputou os Jogos de Tóquio, em 2021, e Fernanda Tonissi estavam entre as 16 skatistas das semifinais, mas não conseguiram ficar entre as oito melhores que avançaram para a decisão neste domingo.

Ainda neste sábado acontece a semifinal masculina do Skate Park do Mundial de Roma. O Brasil tem cinco representantes entre os 16 competidores: Luigi Cini, Augusto Akio, Pedro Quintas, Pedro Barros e Kalani Konig. Bronze em Paris-2024, Augusto Akio é o único medalhista do Park da última edição dos Jogos Olimpicos a competir na Itália.