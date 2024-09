O próximo desafio

A inauguração do Hospital Municipal São Lucas – Santa Luzia, após 16 anos de espera, é marco histórico para Ribeirão Pires e avanço notável para o sistema de saúde local. Sob a gestão do prefeito Guto Volpi (PL), a conclusão da obra representa mais que a entrega de um novo edifício. Trata-se da resposta a uma antiga necessidade da população, que agora passa a contar com uma infraestrutura de média complexidade capaz de oferecer atendimento de qualidade, um salto significativo para o município. A partir de segunda-feira, quando finalmente a unidade começará a receber pacientes, a administração passa a enfrentar outro desafio, qual seja, o de garantir o custeio para seu pleno funcionamento.

Até então, a ausência de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) obrigava a cidade a depender das vizinhas para o tratamento de pacientes em situações críticas, o que se caracterizava como uma falha séria no sistema de atendimento público local. Com a entrega do novo hospital, cujas obras consumiram R$ 29,5 milhões, Ribeirão Pires poderá finalmente oferecer serviços essenciais, o que representa um alívio para os moradores e uma maior eficiência no zelo pela saúde. É uma conquista que reflete a importância de se investir em uma estrutura própria e preparada para atender à população ribeirão-pirense. Atingido tal patamar, a sociedade não mais tolerará recuos.

Exatamente por isso, a missão da administração não se encerra com a entrega do prédio. O desafio será manter o hospital em pleno funcionamento, o que demandará recursos estimados em R$ 2,5 milhões por mês. Deputados estaduais e federais do Grande ABC devem ser embaixadores da causa, captando emendas em suas respectivas áreas de atuação. A sustentabilidade do projeto é tão relevante quanto a conclusão, e será necessário esforço contínuo para garantir que a população possa usufruir plenamente dos serviços oferecidos. A inauguração do Santa Luzia é, sem dúvida, um avanço, mas a verdadeira vitória será manter o hospital operando em sua totalidade, com eficiência e qualidade.