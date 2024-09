Sesi do Grande ABC oferece matrículas gratuitas na EJA

Com o objetivo de oferecer oportunidade para aqueles que buscam concluir a educação básica e não tiveram a oportunidade de finalizá-la, as unidades do Sesi de Santo André, São Bernardo e Diadema oferecem vagas gratuitas para a nova EJA (Educação de Jovens e Adultos) e EJA profissionalizante. Os interessados podem se matricular exclusivamente no site do Sesi-SP <CF51>(www.sesisp.org.br</CF>), até o dia 27 de setembro, para ingresso na turma que se iniciará em outubro.

A nova EJA abrange o ensino fundamental anos finais (do 6° ao 9° ano) e o ensino médio (do 1° ao 3º ano), enquanto a EJA profissionalizante, em parceria com o Senai-SP, oferece certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa: almoxarife, assistente de RH, assistente de controle de qualidade, controlador e programador de produção, costureiro sob medida, desenhista de moda, inspetor de qualidade e operador de computador.

“A nova EJA é para todas as pessoas que buscam na educação novos conhecimentos e mudanças em suas vidas. Além disso, o estudante que também se interessar em fazer um dos cursos profissionais oferecidos pelo Senai-SP conseguirá realizar a educação básica e a profissionalizante ao mesmo tempo. E, para atender esses propósitos, nós contamos com um grupo de especialistas sérios e dedicados”, comenta o gerente regional do Centro de Atividades do Sesi Santo André, Mário Sérgio Alves Quaranta.

Além de toda a estrutura e conteúdo de estudos, os alunos matriculados terão acesso livre a todas as instalações de lazer existentes nos CATs (Centros de Aprendizagem e Treinamentos) do Sesi em todo o Estado.

Vale reforçar que o tempo de conclusão nos dois programas dura até 12 meses, variando de acordo com o estágio de cada aluno. Em ambos, 80% dos estudos serão a distância, proporcionando flexibilidade aos alunos, enquanto os restantes 20% ocorrerão em encontros presenciais. A idade mínima para ingresso no ensino fundamental anos finais é de 15 anos; já para o ensino médio, a partir dos 18 anos de idade.