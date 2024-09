Gilvan distribui ‘guia’ com 45 razões para ser escolhido sucessor de Serra

Candidato do PSDB à Prefeitura de Santo André, Gilvan Junior distribuiu pela cidade e nas redes sociais um guia com pelo menos 45 motivos para ser o escolhido como sucessor do prefeito Paulo Serra (PSDB). A quantidade não é obra do acaso, já que coincide com o número do PSDB nas urnas.

Na lista estão ações do candidato enquanto esteve nas cinco secretarias em que atuou desde o início da gestão, em 2017, entre as quais as Pastas da Saúde e de Desenvolvimento Econômico.

“Tenho muito orgulho de tudo que já fizemos e dos projetos que ainda vamos colocar em prática e que mudam a vida dos andreenses. São várias as razões para escolher nosso projeto. Listamos 45, e uma delas é o amor que temos pela cidade”, destacou Gilvan.

As razões e o plano de governo de Gilvan estão no site www.gilvan45.com.br. Também é possível ter acesso ao material nas redes redes sociais do candidato – @gilvan45 (Instagram).

“Quem compara vota no Gilvan. É o único que tem propostas para continuar o trabalho que estamos realizando. É o mais preparado e o candidato em quem confio e voto. Tenho certeza de que será o escolhido pelos andreenses para comandar a cidade a partir de janeiro”, destacou o prefeito Paulo Serra.

Ontem, Gilvan fez campanha na rua e ao lado do prefeito em caminhão de som, além de participar de sabatina na Rede Gospel.

Pesquisa realizada no início deste mês pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra Gilvan na liderança da corrida eleitoral andreense com 40,4% das intenções de voto no cenário estimulado, 27 pontos percentuais à frente do segundo colocado. Contratada pelo Diário, a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código alfanumérico