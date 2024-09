Swiatek desiste de defender o título em Pequim e pode fechar ano fora da liderança do ranking

Iga Swiatek ainda não se recuperou da dura eliminação nas quartas de final do US Open, diante da norte-americana Jéssica Pegula, e alegando problemas pessoais, anunciou nesta sexta-feira que não defenderá o título do WTA 1000 da China, disputado em Pequim. Caso a belarussa Aryna Sabalenka brilhe na China e também no Finals, pode superar a polonesa no topo do ranking e fechar o ano como a melhor do mundo.

"Devido a questões pessoais, sou forçada a me retirar do China Open em Pequim. Sinto muito, pois me diverti imensamente jogando este torneio no ano passado e estava realmente ansiosa para voltar", anunciou Swiatek. Lembrando da conquista do título diante da russa Liudmila Samsonova com duplo 6/2.

"Eu sei que os fãs costumam admirar um grande tênis em Pequim e peço desculpas por não fazer parte desta vez", completou a polonesa. A WTA lamentou a ausência de Swiatek no WTA 1000 e mandou uma mensagem de apoio. "Espero vê-la de volta à quadra em breve, Iga Swiatek.

A líder do ranking soma 10.885 pontos, mas como não defenderá os 1.000 do título, cairá para 9.885. Sabalenka inicia a competição com 8.716 e com poucos pontos a defender pela queda nas oitavas em 2023. Mesmo assim, não consegue ultrapassar a rival em Pequim.

Ocorre que Iga Swiatek terá de defender, ainda, o título do WTA Finals, no fim do ano, enquanto Sabalenka foi somente até as semifinais, sendo eliminada justamente por Is Swiatek, o que poderia ocasionar a reviravolta no topo do ranking.