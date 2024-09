Juntos há 25 anos, David Beckham diz que se apaixonou à primeira vista por Victoria Beckham

David Beckham abriu o jogo sobre o seu relacionamento com Victoria Beckham! Juntos há 25 anos, os dois são pais de quatro filhos: Brooklyn Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham e Harper Beckham.

Em conversa com a People, durante o evento Let's Do Dinner da Stella Artois no Cipriani, em Nova York, David Beckham confessou que foi amor à primeira vista e rasgou elogios à amada.

Bem, é claro. Ela era uma Spice Girl , sexy, linda e charmosa. Então eu descobri que mulher forte ela é. Então é novamente o presente que continuou dando, declarou.

Victoria também falou sobre o amado e, assim como ele, confirmou que foi amor à primeira vista:

Com certeza!